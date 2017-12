米金融・債券市場＝薄商いのなか国債価格上昇、年明けの経済指標に注目

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 14時05分 100*07.00 2.7391% 銘柄) 前営業日終 99*27.00 2.7580% 値 10年債(指標銘 14時05分 98*20.50 2.4054% 柄) 前営業日終 98*13.00 2.4320% 値 5年債(指標銘 14時05分 99*19.75 2.2064% 柄) 前営業日終 99*15.50 2.2350% 値 2年債(指標銘 13時41分 99*31.25 1.8870% 柄) 前営業日終 99*29.75 1.9110% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 153*00.00 152*23.00 限 Tノート先物3月 124*01.50 123*27.00 限 米金融・債券市場では、年末特有の買いが入ったことで国債価格が上昇した。株価下 落も国債価格の押し上げ要因となったが、年始の休暇を控え商いは薄かった。 今週は経済指標の発表は少なかったが、年明け後の来週は雇用統計など主要指標の発 表が相次ぐ。ナットウエスト・マーケッツのアナリストは「来週は主要な経済指標の発表 が目白押しとなり、非常にめまぐるしい1週間となる」と指摘。「トランプ大統領が年明 け早々インフラ投資に意欲を示せば政治ニュースも動意となる」としている。 今年は金利動向に敏感とされる短・中期債がアンダーパフォーム。年間で5年債US5 YT=RR利回りは15%上昇し、2013年以来の大幅な上昇を記録したほか、2年債US2 YT=RR利回りは58%上昇し、2014年以来の大幅な上昇となった。 こうしたなか2年債と10年債の利回り格差は27日の取引で50ベ ーシスポイント(bp)と、2007年10月以来の水準に縮小している。 来年は連邦準備理事会(FRB)は3回の利上げを見込んでいるが、金利先物市場が 示す予想は2回。FRBは利上げを決定した今月12─13日の連邦公開市場委員会(F OMC)議事要旨を1月3日に公表する。 今年最後の取引となったこの日は午後2時までの短縮取引。来週1月1日は休場とな る。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -1.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.25 (+0.50) (い)