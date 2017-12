米金融・債券市場＝薄商いのなか2年債利回り08年以来の高水準、国債入札に注目

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時22分 98*18.50 2.8206% 柄) 前営業日終 98*06.00 2.8400% 値 10年債(指標銘柄 15時21分 98*01.50 2.4738% ) 前営業日終 97*29.50 2.4880% 値 5年債(指標銘柄 15時20分 98*28.00 2.2424% ) 前営業日終 98*26.25 2.2540% 値 2年債(指標銘柄 15時21分 99*22.50 1.9075% ) 前営業日終 99*23.25 1.8950% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*20.00 151*00.00 限 Tノート先物3月 123*20.00 123*15.00 限 米金融・債券市場では、薄商いのなか2年債利回りが2008年10月以来、約9年 ぶりの高水準を付けた。市場では週内に実施される国債入札に注目が集まっているほか、 来年予想される国債増発に向け準備する動きが出ている。 財務省は今週は総額880億ドルの国債入札を実施するが、この日はその第1弾とし て260億ドルの2年債入札を実施。クリスマス翌日で閑散取引となるなか需要は低調で 、応札倍率は2.52倍と、1年ぶりの低水準となった。DRWトレーディング(シカゴ )のルー・ブライエン氏は「精彩を欠く結果となったが、想定内だった」としている。 財務省は27日に340億ドルの5年債、28日に280億ドルの7年債の入札を実 施するほか、27日には130億ドルの2年物変動利付債入札を実施する。 連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れの縮小を埋め合わせるため、財務省は 来年から国債入札の規模を拡大させるとの見方が出ており、市場ではこれに向け準備する 動きが出ている。 FTNフィナンシャル(テネシー州メンフィス)の金利ストラテジスト、ジム・ボー ゲル氏は「12月に入ってからほとんどの間、短期債利回りは低過ぎる水準にあったが、 年明け以降は国債の追加供給が市場で注目されるなか、利回りは上向き始めると予想して いる」と述べた。 財務省は当初は財務省証券、短期債、中期債を中心に増発していくと見られている。 こうしたなかこの日の取引で2年債利回りは一時1.916%と、2008年 10月14日以来、5年債利回りは2.263%と、2011年4月12日以 来の高水準を付けた。 ただ市場関係者の間では、年末を控え商いが細っていることで相場の振れが拡大され たとの見方も出ている。DRWのブライエン氏は「この日の相場の動きはこの時期特有の ものと考える必要がある」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-1.25) (い)