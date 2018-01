米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、一般教書演説やＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時57分 95*17.00 2.9772% 柄) 前営業日終 96*06.00 2.9430% 値 10年債(指標銘柄 15時59分 95*29.50 2.7274% ) 前営業日終 96*05.00 2.6990% 値 5年債(指標銘柄 15時57分 99*12.00 2.5088% ) 前営業日終 99*13.75 2.4970% 値 2年債(指標銘柄 15時58分 99*24.00 2.1283% ) 前営業日終 99*24.25 2.1240% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 147*12.00 148*04.00 Tノート先物3月限 121*20.50 121*26.00 米金融・債券市場は、トランプ大統領の一般教書演説や連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を 控え、長期国債利回りが上昇した。 10年債利回りがオーバーナイトの取引で2.733%と、2014年4月以来約4年ぶ りの高水準をつけた。 TD証券の金利ストラテジストによると、米国株安を受けて市場が動揺し、当初は安全資産とされる米 国債が買われやすい展開だった。 ただ、この日の夜の一般教書演説や、翌日公表予定の連邦公開市場委員会(FOMC)声明、週内発表 の1月雇用統計を控えて投資家がポジション調整を行い、国債価格は下落したという。 トランプ氏は、政権2年目の施政方針を示す一般教書演説で、経済成長を就任1年目の成果として訴え る構えだ。 FOMCも高い関心が寄せられている。金利据え置き予想が大勢だが、タカ派的なトーンの声明が出る との見方も聞かれる。 アクション・エコノミクスはブログで、税制改革が実現した現在、連邦準備理事会(FRB)が成長や インフレについてより上向きの評価を示すリスクがあると指摘した。 フェデラルファンド(FF)金利先物相場が織り込む3月の利上げの確率は90%、6月の追加利上げ の確率は65%、12月の追加利上げの確率も5割強となっている。 直近の取引で、10年債利回りは2.727%と、前日の2.699%からやや上昇した。 30年債利回りも2.973%で、前日終盤の2.943%から上昇した。序盤の取引で30年債利回 りは一時2.989%と昨年5月以来、8カ月半ぶりの水準まで上昇した。 5年債と30年債の利回り差は47.40ベーシスポイント(bp)に拡大。2年債と 10年債の利回り差も60.10bpと、3週間ぶりの高水準となった。 この日の利回り曲線スティーブ化について、前出のTD証券ストラテジストは、ここ数週間総じてフラ ット化したトレンドを受け、投資家が利益確定売りを出した反動に過ぎないと話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 -0.75 (