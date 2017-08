米金融・債券市場＝長期債利回り低下、財務省が超長期債発行の発表見送り

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時40分 102*31.50 2.8505% 前営業日終値 102*30.50 2.8520% 10年債(指標銘柄) 15時38分 100*30.50 2.2656% 前営業日終値 101*02.50 2.2510% 5年債(指標銘柄) 15時37分 100*08.25 1.8207% 前営業日終値 100*11.50 1.7990% 2年債(指標銘柄) 15時07分 100*01.00 1.3590% 前営業日終値 100*02.00 1.3430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*07.00 154*01.00 Tノート先物9月限 126*03.50 126*07.50 米金融・債券市場では、米財務省が超長期債の発行をなお検討しているとしながらも 発行を発表しなかったことを受け長期債利回りが低下し、長短金利差は約1週間ぶりの水 準に縮小した。 財務省はこの日に公表した四半期定例入札(ク オータリー・リファンディング)の 詳細で、連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れ縮小への対応措置を検討し始めたこと を明らかにしたものの、超長期債の発行を巡る決定を行う時期については明らかにしなか った。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「財務 省は困難な決定を11月に先送りする構えのようにみえる」としている 30年債利回りは2.85%と、財務省の発表前の2.88%から低下 。5年債と30年債の利回り格差は103ベーシスポイント(bp)と、 7月26日以来の水準に縮小した。 財務省は第3・四半期の国債入札額を維持する一方、第4・四半期については、市場 性証券の発行額が差し引き5010億ドルとなるとの見通しを示した。議会で連邦債務上 限引き上げを巡る討議が長びくなか、財務省が第3・四半期中に調達額を増加させること が困難になっていることを一部反映していると見られる。 米国の中立金利は第2・四半期に2年ぶりの水準に低下した。DRWトレーディング の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「向こう数カ月でインフレ率が低下する一 方で経済成長も思わしくない展開となった場合、FRBは追加利上げに踏み切ることはで きなくなる」と指摘。短期的な追加利上げの公算は小さくなっている。 この日はセントルイス地区連銀のブラード総裁が利上げをさらに行えばFRBが掲げ る2%のインフレ目標達成を阻害する恐れがあるとして、追加利上げに反対する姿勢を表 明。クリーブランド地区連銀のメスター総裁は、足元のインフレ鈍化に過剰反応すべきで はないとし、9月19─20日の連邦公開市場委員会(FOMC)までに入手するデータ を注視する考えを示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -33.00 (+1.50) (い)