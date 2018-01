米金融・債券市場＝長期債利回り低下、ＥＣＢ理事会見通し巡るロイター報道で

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 16時06分 98*12.00 2.8309% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 97*30.00 2.8530% 値 10年債(指標銘 16時05分 97*15.50 2.5407% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 97*12.50 2.5520% 値 5年債(指標銘 16時05分 98*30.00 2.3534% 柄) 前営業日終 98*30.75 2.3480% 値 2年債(指標銘 16時01分 99*23.25 2.0183% 柄) 前営業日終 99*24.25 2.0020% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*26.00 150*16.00 限 Tノート先物3月 122*31.50 122*30.00 限 米金融・債券市場では、長期国債利回りが低下。欧州中央銀行(ECB)が来週の理 事会で資産買い入れ継続方針を取り下げる可能性は低いとのロイター報道が材料となり、 欧州債券につれる動きとなった。 3人の関係筋が明らかにしたところによると、域内経済とユーロの見通しを見極める には時間が必要とECBは判断。ガイダンスの見直しは先送りされ、最新の経済見通しが 明らかになる3月となる可能性が高いとみられる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 U.S. 10-year dollar swap spread 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -18.25 (い)