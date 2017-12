米金融・債券市場＝長短金利差が過去10年間で最低、長期インフレ安定との見方

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 101*10.00 2.6858% ) 前営業日終値 100*26.00 2.7100% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*03.50 2.3512% ) 前営業日終値 99*05.00 2.3460% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.25 2.1521% 前営業日終値 99*12.75 2.1280% 2年債(指標銘柄) 16時39分 99*26.50 1.8399% 前営業日終値 99*28.25 1.8110% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 154*09.00 154*03.00 Tノート先物3月限 124*13.50 124*18.00 米金融・債券市場では、国債の長短利回り格差が10年来の水準に縮小。市場では、 連邦準備理事会(FRB)が短期金利の引き上げを継続するなかでも、長期インフレは落 ち着いて推移するとの見方が根強い。 FRBは今週、今年3度目となる利上げに踏み切るとともに、来年は今年と同様、3 回の利上げがあるとの見通しを示した。イエレンFRB議長は任期中最後となる記者会見 で、当局者らが米経済成長見通しを引き上げる一方、インフレ見通しについては、実現し 得る税制改革の効果を勘案してもなお従来予想を据え置いたことを明らかにした。 米国MUFG証券(ニューヨーク)の米国債トレーディング部長、トーマス・ロス氏 は「これを受けてイールドカーブはフラット化がさらに進んだ。投資家は長期債の保有を 非常に快適に感じている」と述べた。 5年債と30年債の利回り格差は一時52.80ベーシスポイント( bp)と、2007年10月以来の水準に縮小。その後は53.1bp近辺で推移した。 同利回り格差は昨年12月以降、60bp縮小している。 商品先物取引委員会(CFTC)の直近のデータによると、アセットマネジャーは過 去数週間、先物市場でイールドカーブのフラット化のポジションを積み上げる一方、レバ レッジドファンドは反対にイールドカーブのスティープ化のポジションをとっている。 RBCウエルスマネジメント(ミネアポリス)の米債券戦略首席ストラテジスト、ク レイグ・ビショップ氏は「イールドカーブのフラット化はまだ終わっておらず、今後ゼロ に向かう可能性もある」と話した。 経済指標では、11月の鉱工業生産や12月のニューヨーク州製造業業況指数が予想 を下回ったが、それよりも税制改革を巡る期待の方が相場に影響したという。 10年債利回りは約1bp上昇し2.360%。2年債利回 りは3bp上昇し1.840%。一方、30年債利回りは低下し、9月8日 以来の水準となる2.690%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 -1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 0.25 (い)