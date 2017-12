米金融・債券市場＝長短金利差縮小、小売売上高底堅く

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時50分 100*25.50 2.7109% ) 前営業日終値 100*10.00 2.7350% 10年債(指標銘柄 15時48分 99*03.00 2.3529% ) 前営業日終値 99*04.00 2.3490% 5年債(指標銘柄) 15時48分 99*11.25 2.1384% 前営業日終値 99*15.50 2.1100% 2年債(指標銘柄) 15時21分 99*28.00 1.8151% 前営業日終値 99*30.00 1.7820% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 154*03.00 153*22.00 Tノート先物3月限 124*18.00 124*19.50 米金融・債券市場では、国債の長短利回り格差が縮小。11月の小売売上高が予想外 に底堅い内容となる中、連邦準備理事会(FRB)が今後も利上げを継続するとの見方が 広がった。 FRBは前日、今年3度目となる利上げに踏み切った。足元の低インフレ環境の下で は、短期国債利回りが上昇しても長期国債利回りは低く推移するとみられる。こうしたな かイールドカーブのフラット化に絡む取引は今年、運用益(リターン)をもたらしており 、市場では同様の動きが来年も続くと予想されている。 あるストラテジストは「イールドカーブは長期的にフラット化する見通しで、FRB が短期金利の引き上げを検討する中でも、長期金利は落ち着いた動きとなるだろう」と述 べた。 CMEグループのFEDウオッチによると、短期金利先物が織り込む来年3月の利上 げ確率は約54%。ロイターが米プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を 対象に実施した調査では、2018年の利上げは3回とする予想が大半だった。今年と同 じ利上げペースで、FRBの見通しとも一致する。 5年債と30年債の利回り格差は57.4ベーシスポイント(bp)と、今月に入っ てつけた2007年10月以来の水準となる57.3bpに迫った。前日時点では約62 bpだった。 11月の小売売上高は前月比で0.8%増加。年末商戦が好調なスタートを切る中、 市場予想の0.3%増を上回る伸びを示した。統計を受け、一部アナリストは第4・四半 期の国内総生産(GDP)成長予想を3%に引き上げた。 欧州中央銀行(ECB)はこの日、域内の経済成長およびインフレ見通しを上方修正 するとともに、必要なかぎり金融緩和を行う方針を維持した。ECBの決定は国債利回り を抑える要因になったという。 10年債利回りは2.346%と変わらず。2年債利回りは 約3bp上昇し1.811%。5年債利回りは約2bp上昇し2.128%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 -1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 -0.25 (い)