米金融・債券市場＝長短金利差07年以来の低水準、軟調な耐久財受注受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時24分 106*05.50 2.6977% ) 前営業日終値 105*27.00 2.7130% 10年債(指標銘柄) 15時19分 102*04.00 2.1352% 前営業日終値 102*01.50 2.1440% 5年債(指標銘柄) 15時17分 99*31.25 1.7549% 前営業日終値 99*31.00 1.7570% 2年債(指標銘柄) 13時01分 99*26.75 1.3364% 前営業日終値 99*26.50 1.3400% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 156*29.00 156*20.00 Tノート先物9月限 126*25.00 126*23.50 米金融・債券市場では5月の耐久財受注が低調だったことで軟調な米経済成長と低インフレがあらためて意 識され長期債利回りが約7カ月ぶりの水準に低下、長短金利差は2007年終盤以来の水準に縮小した。 5月の耐久財受注統計では、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財(非国防資本財から航空機を除く )の受注が前月比0.2%減と、市場予想の0.3%増に反してマイナスとなった。 こうしたなか30年債利回りは2.68%と、昨年11月9日以来の水準に低下。5年債と30 年債の利回り格差は93ベーシスポイント(bp)と、2007年終盤以来の水準に縮小した ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁を含む連邦準備理事会(FRB)当局者から追加利上げが実施さ れる公算が大きいことを示唆する発言が相次いだことで、過去1カ月間、イールドカーブはフラット化傾向にあ る。 ジェフェリーズのシニア短期金融市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「原油価格が有意に上昇し、 インフレが再び上向くとの確信が得られるまで利回り曲線の平坦化は続く」とし、「インフレが鍵を握っている 」 との見方を示した。 この日はNY連銀のダドリー総裁がFRBの利上げにもかかわらず金融情勢はひっ迫感が低下したとし、こ のことは利上げを継続する新たな論拠になるとの見解を表明。サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は 最近の物価低迷は一時的であり、FRBの追加利上げを阻むものではないとの認識を示した。 27日はイエレンFRB議長がロンドンで英国学士院のスターン卿との対話に参加する予定となっており、 発言内容が注目されている。 財務省がこの日に実施した260億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが1.348%と2008年10 月以来の高水準、応札倍率は3.03倍と2015年11月以来の高水準となった。 27日は340億ドルの5年債、28日は280億ドルの7年債入札が実施される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (+1.50) (