米金融・債券市場＝長短金利差10年ぶり低水準近辺、インフレ低迷続くとの見方

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 105*26.00 2.7147% ) 前営業日終値 105*20.00 2.7240% 10年債(指標銘柄 17時05分 102*01.50 2.1440% ) 前営業日終値 101*31.00 2.1530% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.00 1.7565% 前営業日終値 99*30.25 1.7620% 2年債(指標銘柄) 16時20分 99*26.25 1.3446% 前営業日終値 99*26.25 1.3440% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 156*20.00 156*15.00 Tノート先物9月限 126*23.50 126*21.50 米金融・債券市場では、インフレが低水準にとどまるとの観測から長期債需要が引き 続き堅調に推移し、長短金利差が約10年ぶりの低水準近辺で推移した。 前週発表の米消費者物価統計が低調だったことに加え原油価格が下落したことで、イ ールドカーブは今週はフラット化。FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ ボーゲル氏は「CPI統計は3カ月連続で予想を大きく下回った」とし、季節調整前の消 費者物価が引き続き下落したことが市場の動きに大きく影響したと指摘。原油価格の下落 が懸念に拍車を掛けたと述べた。 終盤の取引で10年債と30年債の利回り格差は96ベーシスポイン ト(bp)と、前日に付けた2007年12月以来の低水準となる95bpに近い水準で 推移している。 10年債利回りはほぼ横ばいの2.15%。 長期債が堅調に推移するなか、連邦準備理事会(FRB)が金融引き締め策を維持す るとの観測が政策金利に敏感とされる短中期債の圧迫要因になっている。 今週はニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁とボストン地区連銀のローゼングレ ン総裁が引き締めサイクルの停止は経済に対するリスクとなるとの考えを示し、タカ派的 なスタンスを表明。 さらにこの日はクリーブランド地区連銀のメスター総裁が、このところのインフレ低 迷は一時的な公算が大きく、FRBは利上げを遅らせてはならないとの認識を示した。 一方、セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、インフレ率が確実に目標の2 %に向かうとの一段の確信が得られるまでFRBは追加利上げを見送るべきとの考えを示 している。 こうしたなか市場は7月7日発表の6月の雇用統計に注目。前出のFTNフィナンシ ャルのボーゲル氏は「市場がインフレ動向に注目するなか、FRBが失業率に引き続き焦 点を当て続けていれば軌道から逸脱することはない」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 (+1.75) (い)