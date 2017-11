米金融・債券市場＝長短金利差10年ぶり水準に縮小、インフレ低迷で長期債に需要

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時03分 99*02.50 2.7957% 前営業日終値 98*18.00 2.8220% 10年債(指標銘柄) 15時43分 99*13.00 2.3181% 前営業日終値 99*06.00 2.3430% 5年債(指標銘柄) 15時39分 100*02.25 1.9851% 前営業日終値 99*31.25 2.0050% 2年債(指標銘柄) 16時03分 99*24.50 1.6207% 前営業日終値 99*24.25 1.6250% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*07.00 153*21.00 Tノート先物12月限 125*11.50 125*05.00 米金融・債券市場では長短金利差が約10年ぶりの水準に縮小した。インフレが低迷 するなか長期債に対する需要が下支えした。共和党が税制改革法案を可決させられるか不 透明感が出ていることもイールドカーブのフラット化につながっている。 ロイターのデータによると、2年債と10年債の利回り格差は70ベー シスポイント(bp)を下回り、2007年11月以来の水準に縮小した。 長短利回り格差の縮小は、30年債利回りが9月下旬以来の水準に低下するなど、長 期債利回りが顕著に低下したことが背景。30年債利回りは2.797%、1 0年債利回りは2.318%と、ともに前週末から2.5bp低下。一方、 2年債利回りは1.617%と、低下は約1bpにとどまった。 前週3日発表の10月の雇用統計では就業者数は増えたものの、1時間当たりの賃 金は1セント減。率で表すと前月から横ばいだった。前年同月比では2.4%増と、16 年2月以来の小幅な伸びにとどまった。 これを受け、インフレ率は連邦準備理事会(FRB)が目標とする2%を下回り続け る公算が大きいとの見方が出ている。ただ今回の雇用統計の内容はFRBが12月に利上 げを決定するとの観測を支えるもので、シット・インベストメント・アソシエーツ(ミネ アポリス)のシニアポートフォリオ・マネジャー、ブライス・ドティ氏は、10月の雇用 統計で12月利上げ路線は軌道から外れないとの見方が確認されたとしている。 CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物相場はFRBが12月の連邦公 開市場委員会(FOMC)での利上げ決定を完全に織り込んでいる。前出のドティ氏は、 12月のFOMC以降はイールドカーブのフラット化が再開するとの見方を示している。 今週は財務省は7日に240億ドルの3年債入札、8日に230億ドルの10年債入 札、9日に150億ドルの30年債入札を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -27.25 -1.00 (い)