米金融・債券市場＝10年債利回り上昇、堅調な雇用統計受け

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 93*15.00 3.0868% 柄) 前営業日終 94*31.50 3.0060% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 94*31.50 2.8411% ) 前営業日終 95*17.50 2.7730% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*00.25 2.5883% ) 前営業日終 99*04.50 2.5590% 値 2年債(指標銘柄 17時01分 99*23.00 2.1453% ) 前営業日終 99*22.00 2.1610% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 144*25.00 146*18.00 限 Tノート先物3月 120*23.50 121*07.00 限 米金融・債券市場は、好調な1月米雇用統計を受け利上げペースの加速懸念が強まる なか、10年債利回りが4年ぶりの水準に上昇した。 世界的に債券利回りが上昇し、金利上昇に伴う消費者や企業への影響に不安が広がり 、今週の株式市場に動揺が走った。市場関係者の1人は「現時点で皆がやや神経質になっ ている」とし、「金利動向をにらみながら世界的に売りが出ている」と指摘した。 米労働省が発表した1月の雇用統計は、景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数 が前月比20万人増と、市場予想の18万人増を上回った。 1時間当たり賃金の平均は0.3%(9セント)上がり、26.74ドルだった。前 年同月比は2.9%増と、2009年6月以来の大幅な伸びとなった。 良好な賃金指標を受け、投資家のインフレ期待が約3年半ぶりの水準に高まった。ロ イターとトレードウェブのデータによると、10年物ブレーク・イーブン・インフレ率( BEI)は2.14%ポイントと、14年9月以来の高水準をつけた。 サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は、世界的な経済成長やトランプ米政 権の減税措置などによる米経済の過熱を防ぐために、米連邦準備理事会(FRB)は利上 げを継続する必要があるとの考えを示した。ただ、今年の利上げ回数はFRBが示してい る見通しの3回以上は主張しないとの立場も示した。 短期金利先物相場では、年内3回の利上げ予想が強まっている。 10年債利回りは一時、2.852%まで上昇した。直近では6.8ベ ーシスポイント(bp)上がって2.841%。 2年債利回りは一時、2.186%と9年強ぶりの高水準をつけた。その 後は安全資産を求める買いが入り2.145%に低下した。米国株式市場は、S&P総合 500種とダウが週間で2年ぶりの大幅安となった。 インフレが引き続き抑制されるとの予想を背景にフラット化していた利回り曲線は反 転し、2年債と10年債の利回り差は69bpと、昨年11月中旬以降で 最大となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 2.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 -1.50 (い)