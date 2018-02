米金融・債券市場＝10年債利回り約4年ぶり高水準、5・30年債利回り格差は小幅拡大

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時07分 94*25.00 3.0167% 柄) 前営業日終 96*07.00 2.9410% 値 10年債(指標銘柄 16時06分 95*15.50 2.7802% ) 前営業日終 95*31.50 2.7200% 値 5年債(指標銘柄 16時06分 99*04.00 2.5627% ) 前営業日終 99*09.50 2.5260% 値 2年債(指標銘柄 16時06分 99*22.25 2.1569% ) 前営業日終 99*23.00 2.1450% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 146*18.00 147*26.00 Tノート先物3月限 121*07.00 121*18.50 米金融・債券市場は、指標10年債利回りが約4年ぶり高水準をつ けた。イールドカーブのフラット化に絡む取引で利益を確定させる動き が出たこと背景。2日発表される米雇用統計が注目されている。 前日はイールドカーブのフラット化が進み、5・30年債利回り格 差は約41ベーシスポイント(bp)と、2007年8 月以来の低水準となっていたものの、トレードウェブによると、この日 は44bpに拡大した。 マニュライフ・アセット・マネジメントの米債取引主任マイク・ロ リジオ氏は、利益確定売りが収束すれば、イールドカーブは再びフラッ ト化の動きになると予想。「国債入札や米連邦準備理事会(FRB)の 利上げを踏まえ、一段のフラット化は不可避のようにみられる」と語っ た。 米財務省は前日、FRBの資産買い入れプログラム縮小に伴い国債 の入札規模を拡大する計画を発表。2月から3カ月間、2年債と3年債 の入札額を月に20億ドル増やす見込みとした。5・7・10・30年 債も2月から入札額を増やすという。 終盤の取引で、10年債利回りは6bp上昇の2.78 4%。一時、2.786%と、約4年ぶりの高水準をつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 3.25 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -12.25 0.25 (ーからご覧ください)