米金融・債券市場＝10年債利回り10カ月ぶり高水準、中国ＧＤＰなどで

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 16時28分 97*00.50 2.9001% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 98*01.00 2.8480% 値 10年債(指標銘 16時25分 96*25.50 2.6219% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 97*05.50 2.5780% 値 5年債(指標銘 16時24分 98*20.75 2.4164% 柄) 前営業日終 98*24.00 2.3940% 値 2年債(指標銘 16時01分 99*21.75 2.0434% 柄) 前営業日終 99*21.75 2.0430% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 149*14.00 150*10.00 限 Tノート先物3月 122*14.50 122*21.00 限 米金融・債券市場では、10年債利回りが上昇し、10カ月ぶりの高水準をつけた。 中国の好調な国内総生産(GDP)統計などが材料となった。 中国の2017年の国内総生産(GDP)は前年比6.9%増と、政府目標の6.5 %前後を上回り、26年ぶりの低水準だった16年の6.7%から拡大した。成長率が前 年を上回るのは7年ぶりとなる。統計を受け10年債 利回りは昨年3月以来 の水準に上昇した。 またアップルが前日発表した投資・資金還流計画も利回り押し上げのきっか けになったという。アップルは向こう5年で米国内に300億ドルを投資する計画を発表 。海外で保有しているキャッシュを還流させ、約380億ドルの税金を支払う方針も示し た。 アップルは海外で得た利益の大半を債券で保有しており、うち米国債は525億ドル を保有しているが、市場では、アップルだけでなく他の多国籍企業も資金調達に向け米国 債を売却するのではないかとの懸念が広がった。 入札関連では、130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札に20 14年以来の強い引き合いがみられた。最高落札利回りは0.548%と、2年ぶりの高 水準だった。プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)の落札比率は11% 程度。TIPSはインフレ高進によるマイナスの影響をヘッジする目的で買われるため、 買いが増えることはインフレ上昇期待の織り込みと見なすことができる。 TIPSと通常の国債の利回り差でインフレ期待の指標である、いわゆるブレーク・ イーブン・インフレ率(BEI)は2.09%と、2017年2月以降で 最高となった。 10年債利回りは2.626%と、3月14日以来の高水準。2年債利 回りは一時2.060%と、2008年9月以来約10年ぶりの高水準をつけ た。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 0.00 (い)