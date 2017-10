米金融・債券市場＝10年債利回り2週間ぶり低水準、精彩欠くインフレ指標受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 98*28.00 2.8058% 柄) 前営業日終値 97*30.00 2.8530% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*25.00 2.2748% ) 前営業日終値 99*11.50 2.3230% 5年債(指標銘柄 17時05分 99*28.25 1.8998% ) 前営業日終値 99*22.25 1.9400% 2年債(指標銘柄 17時05分 99*24.50 1.4969% ) 前営業日終値 99*23.25 1.5170% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*00.00 153*03.00 Tノート先物12月限 125*22.50 125*12.50 米金融・債券市場は国債利回りが低下し、指標10年債利回りは2週間ぶり低水準を つけた。朝方発表された9月の米消費者物価指数(CPI)は精彩を欠く内容に終わり、 インフレ上昇を見込んでいた投資家の間で失望感が広がった。 9月の米CPIは前月比0.5%上昇と、8カ月ぶりの大幅なプラスとなったものの 、市場予想には届かず。食品・エネルギーを除くコア指数は0.1%上昇、前年比では1 .7%上昇と、ともに予想を下回った。とりわけコア指数の前年比での伸びは過去5カ月 で1.7%にとどまってる。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「イン フレ情勢が広範にわたり低調であることは明確」とし、「米連邦準備理事会(FRB)は インフレの上昇を見込んできているが、現時点でそれを裏打ちするデータは存在しない」 と語った。 終盤の取引で10年債価格は13/32高。利回りは9月27日以来の 低水準となる2.278%をつけた。 この日は地政学リスクを巡る懸念も、債券買いを後押しした。トランプ米大統領がこ の日、米欧など主要6カ国とイランが2015年に締結した核合意について、イラン政府 の順守を認めないと表明した。 その他の米指標では、9月の小売売上高が前月比1.6%増と、2015年3月以来 2年半ぶりの大幅なプラスとなった。ハリケーン「ハービー」「イルマ」の被災地での復 興・清掃活動で建材や自動車の需要が増えたとみられる。 市場は15日に予定されるイエレンFRB議長の発言に注目。イエレン議長はワシン トンで開催される世界経済成長に関するイベントに出席する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (unch) (い)