米金融・債券市場＝10年債利回り2014年以来の高水準、中銀刺激策縮小の観測高まる

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時07分 96*07.50 2.9405% 柄) 前営業日終値 96*24.50 2.9130% 10年債(指標銘柄 15時07分 96*06.00 2.6955% ) 前営業日終値 96*15.00 2.6620% 5年債(指標銘柄 15時07分 99*14.25 2.4937% ) 前営業日終値 99*17.75 2.4700% 2年債(指標銘柄 15時00分 99*24.50 2.1203% ) 前営業日終値 99*24.50 2.1200% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*04.00 148*24.00 Tノート先物3月限 121*26.00 122*02.00 米金融・債券市場では国債利回りが大きく上昇した。欧州中央銀行(ECB)理事会 メンバーであるクノット・オランダ中銀総裁がECBは債券買い入れプログラムをどのよ うに終了するかできる限り早く明確にすべきとの見解を示し、景気見通しの改善に伴い世 界の主要中銀が刺激策を縮小させていくとの観測が高まったことが背景。 10年債利回りは2.727%と、2014年4月以来の水準に上昇。 シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のマネジング・ディレクタ ー、トム・デイガロマ氏は「主要な節目に達し、トレンドは破られた」とし、世界経済は 前進しており、やや勢いづいているとの認識が背景にあると指摘。RBCキャピタル・マ ーケッツ(ニューヨーク)の米国金利戦略部門責任者、マイケル・クロハティ氏も、世界 的に成長が上向いていることが意識されているとの見方を示した。 クノット・オランダ中銀総裁は28日、債券買い入れプログラムを「続ける理由は何 もない」とした上で、ECBは同プログラムをどのように終了するかについてできる限り 早く明確にすべきとの見解を示した。ECBは現状の債券買い入れプログラムを9月末ま で継続する予定だが、その後、継続するかどうかについては保留している。 米国では、連邦準備理事会(FRB)が30─31日の連邦公開市場委員会(FOM C)で経済に対する見方を引き上げるのではないかとの見方が出ている。 このほか、財務省が31日に金融危機以来初めてとなる入札規模の拡大を発表する見 通し。規模拡大は当初は財務省証券などから開始され、その後、償還期限の長い国債に拡 大されていくと見られている。前出のRBCキャピタル・マーケッツのクロハティー氏は 「非常に大きな資金調達需要がある」としている。 今週はこのほか、一連の米経済指標にも注目が集まっている。2月2日には1月の雇 用統計が発表される。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.50 (unch) (い)