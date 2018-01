米金融・債券市場＝10年債利回り3年ぶり高水準、政府機関閉鎖回避の期限迫る

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*12.00 2.9331% 前営業日終値 97*08.00 2.8880% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*15.00 2.6611% 前営業日終値 96*28.50 2.6110% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*15.50 2.4525% 前営業日終値 98*21.75 2.4100% 2年債(指標銘柄) 16時52分 99*20.25 2.0689% 前営業日終値 99*21.75 2.0430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*00.00 149*14.00 Tノート先物3月限 122*09.00 122*14.50 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが上昇し、3年ぶりの高水準をつけた。 軟調な地合いとなっていたオーバーナイト取引の流れを受け継いだ。 10年債利回りはアジア時間の取引で、米政府機関の閉鎖を巡る懸念などから、テク ニカル上の主要な支持水準を試したが、その後は高水準の利回りが一部買いを誘う展開と なった。 マニュライフ・アセット・マネジメントのシニア債券トレーダー、マイケル・ロリジ オ氏は「値動きがさらに別の値動きを誘う展開となった」と指摘。利回りが高水準に達し たことで幾分買い戻しが入ったとものの、十分な買いにつながらず、利回りは高水準を若 干下回る水準を維持していると語った。 終盤の取引で、10年債利回りは2.635%。一時、2014年9月 以来の高水準となる2.646%に上昇した。 2年債利回りは2.056%。一時2.065%に上昇し、2008年9 月以来の高水準をつけた。 米政府機関閉鎖の可能性が高まっているものの、市場への影響は限定的とアナリスト は指摘する。前出のロリジオ氏は「過去の例から、長期的には経済に大きな影響はないこ とを学んでいる」とした。 米下院は18日夜、政府機関の閉鎖回避に向けて2月16日までのつなぎ予算案を可 決。上院では現在のつなぎ予算の期限である午前0時までの合意に向け、大詰めの協議が 続いている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 2.75 U.S. 30-year dollar swap spread -13.00 3.50 (い)