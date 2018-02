米金融・債券市場＝10年債利回り4年ぶり高水準、株反発で逃避買い後退

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 16時15分 97*07.00 3.1439% 銘柄) 前営業日終 97*10.00 3.1390% 値 10年債(指標銘 16時11分 99*02.00 2.8585% 柄) 前営業日終 99*09.50 2.8310% 値 5年債(指標銘 16時00分 99*04.75 2.5587% 柄) 前営業日終 99*11.00 2.5160% 値 2年債(指標銘 15時52分 99*27.25 2.0773% 柄) 前営業日終 99*28.25 2.0610% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 144*13.00 144*05.00 限 Tノート先物3月 120*28.50 121*05.50 限 米金融・債券市場では指標10年債利回りが上昇し、4年ぶりの高水準をつけた。3 0年債利回りも11カ月ぶりの水準に上昇した。株価の反発に伴いリスク選好度が高まり 、安全資産としての国債への投資妙味が薄まった。 終盤の取引で10年債利回りは2.851%。一時、2014年1月以 来の高水準となる2.902%をつけた。 30年債利回りも一時11カ月ぶり高水準の3.139%をつけた後、 3.145%近辺で推移した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 2.00 (い)