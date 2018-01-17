米金融・債券市場＝2年債利回りが9年ぶり高水準、曲線フラット化

［ニューヨーク １７日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標 15時45分 98*02.00 2.8467% 銘柄） 前営業日終 98*09.50 2.8350% 値 1０年債（指標銘 15時45分 97*06.50 2.5739% 柄） 前営業日終 97*14.50 2.5440% 値 ５年債（指標銘 15時45分 98*24.50 2.3908% 柄） 前営業日終 98*29.75 2.3550% 値 ２年債（指標銘 15時31分 99*21.75 2.0431% 柄） 前営業日終 99*23.25 2.0180% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 150*10.00 150*26.00 限 Ｔノート先物3月 122*21.00 122*31.50 限 米金融・債券市場は、２年債利回りが９年ぶり高水準をつけ、５年債と３０年債の利 回り差は約１０年ぶりの水準に縮小した。 連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今年、金融政策を引き締め続けるとの見方が広がってい る。 ５年債と３０年債の利回り差は一時４３．７ベーシスポイント（ｂｐ ）と、２００７年８月以来の低水準を記録した。 ＢＭＯキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者は、短期債の利回りがＦＲＢ の利上げ継続方針に、より長期の債券利回りは世界的なインフレ環境にそれぞれ反応して いると指摘した。 連邦政府機関の閉鎖回避へ、議会が週内につなぎ予算法案を取りまとめることができ るのか、投資家の視線が注がれそうだ。 ＦＲＢは地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表し、米経済とインフレ率が２０ １７年１１月終盤から年末にかけ「控えめから緩やかな（modest-to-moderate）」ペース で拡大したとの認識を示した。 この日は、クリーブランド地区連銀のメスター総裁、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁 、ダラス地区連銀のカプラン総裁が講演を予定している。 米東部時間午後２時０８分（日本時間１８日午前４時０８分）時点で、１０年債利回 りが２．５６１％と、前日終値（２．５４４％）から上昇した。 ２年債利回りは２．０３９％。一時、２００８年９月以来の高水準（２． ０４７％）をつける場面があった。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -17.25 0.75 (い)