米金融・債券市場＝2年債利回り上昇続く、長短金利差引き続き縮小

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時04分 99*13.50 2.7785% 前営業日終値 98*28.00 2.8060% 10年債(指標銘柄) 17時04分 99*05.00 2.3452% 前営業日終値 99*00.50 2.3610% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.75 2.0550% 前営業日終値 99*22.25 2.0650% 2年債(指標銘柄) 17時04分 99*18.25 1.7255% 前営業日終値 99*19.00 1.7120% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 153*25.00 153*18.00 Tノート先物12月限 124*29.00 124*27.50 米金融・債券市場では、米株価が軟調となったことに加え独10年債利回りの低下を 受け長期債を中心に利回りが低下する一方、2年債利回りはこの日も9年ぶりの高水準を 更新し、長短金利差が引き続き縮小した。 ジェフェリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は 「12月の連邦公開市場委員会(FOMC)に向け、今週は消費者物価指数(CPI)な ど主要な経済指標の発表が相次いだが、CPI統計は必ずしも12月の利上げを否定する ものではなかったため、市場では12月利上げ観測に対する安心感が増している」と指摘 。「連邦準備理事会(FRB)が利上げに動くとの観測を背景に短期債利回りは上昇して いる」と述べた。 朝方発表の10月の住宅着工件数は年率換算で前月比13.7%増の129万戸。戸 数ベースで2016年10月以来1年ぶりの高水準となるなど好調だったことで、この日 の取引でイールドカーブのフラット化が一段と進展した。 2年債と10年債の利回り格差は62.8ベーシスポイント(bp) と、2007年11月以来の水準に縮小。5年債と30年債の利回り格差 も73.4bpに縮小した。 今年はこれまでイールドカーブはかなりフラット化しているが、アナリストの間では フラット化は今後も続くとの見方が出ている。FTNフィナンシャルの金利ストラテジス ト、ジム・ボーゲル氏は、FRBの来年の利上げをにらみ、2年債利回りと3年債利回り はさらに20bp上昇する可能性があると指摘。「財務省が来年第1・四半期の財務省証 券入札規模を拡大させるなか、長短金利差はさらに20─25bp縮小する可能性がある 」との見方を示した。 終盤の取引で10年債利回りは2.350%と、前日終盤の2.361 %から低下。30年債利回りは2.790%と、前日終盤の2.806%か ら低下した。 一方、2年債利回りは一時1.73%と、この日も9年ぶりの高水準を更 新。終盤の取引では1.725%となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 -1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 0.25 (い)