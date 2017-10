米金融・債券市場＝2年債利回り9年ぶり高水準、予想上回る耐久財受注で

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時23分 97*29.50 2.8537% ) 前営業日終値 99*19.00 2.7700% 10年債(指標銘柄 16時18分 99*17.50 2.3014% ) 前営業日終値 100*06.00 2.2290% 5年債(指標銘柄) 16時20分 98*22.75 1.9004% 前営業日終値 98*30.25 1.8500% 2年債(指標銘柄) 15時58分 99*25.50 1.4787% 前営業日終値 99*27.13 1.4540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*30.00 154*25.00 Tノート先物12月限 125*14.00 126*00.00 米金融・債券市場では国債価格が下落。利回りは上昇し、2年債利回りは約9年ぶり の高水準をつけた。予想を上回る耐久財受注が材料となった。 8月の耐久財受注は前月比1.7%増加。事前予想は1.0%増だった。市場ではハ リケーンによる被害が受注の足かせになるとみられていた。イエレン米連邦準備理事会( FRB)議長は前日、インフレ動向を巡り不透明性が存在するなかでも、段階的な利上げ の継続が必要との認識を示しており、この日の統計は議長の発言を裏付ける格好となった 。 エバーコアISIのストラテジスト、スタンレー・シップリー氏は、市場では当初、 来年の利上げはまったく織り込まれておらず、今年12月の利上げについても不確かだっ たが、この日の耐久財受注と前日のイエレン議長の講演などを受け「12月の利上げが非 常に明確になった」と指摘。その上で「市場はこれまで経済が足元軟調になると考えてき た。欧州やインフレの動向が不透明ななか『1、2回の利上げで打ち止めになるのではな いか』とみられていた。しかし今回の統計はFRBがもっと利上げすることを示唆してい る」と述べた。 こうしたなか、トランプ大統領はこの日、税制改革案を発表。焦点となる連邦法人税 率は現行の35%から20%に引き下げ、個人所得税は現在7段階に分かれている税率を 12、25、35%の3段階に簡素化、35%を超える区分の追加を検討する。また、個 人事業主やパートナーシップなど、いわゆるパススルー企業に課す税率を25%に設定す る。これを受け、市場ではインフレ期待が高まった。 午後行われた340億ドルの5年債入札は予想通りの結果となった。 10年債利回りは一時2.316%と8月1日以来の水準に上昇した。 2年債利回りは一時1.483%と2008年11月以来の高水準。30年債 利回りは一時2.870%と8月15日以来の高水準をつけ、上げ幅として は3月1日以降で最大となった。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は78%となっている。8月時点では同確率は38%程度だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -33.75 (-1.00) (い)