米金融・債券市場＝2年債利回り9年ぶり高水準、長短格差は再び縮小

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時18分 97*19.00 2.8702% ) 前営業日終値 97*13.00 2.8800% 10年債(指標銘柄 16時16分 98*21.00 2.4020% ) 前営業日終値 98*21.50 2.4000% 5年債(指標銘柄) 16時16分 99*21.25 2.0715% 前営業日終値 99*23.75 2.0550% 2年債(指標銘柄) 16時04分 99*20.75 1.6829% 前営業日終値 99*22.00 1.6620% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*13.00 152*10.00 Tノート先物12月限 124*20.00 124*22.50 米金融・債券市場では、2年債利回りが上昇し9年ぶり高水準をつけた。イールドカ ーブは再びフラット化が進み、市場では12月の0.25%ポイント利上げが織り込まれ ている。 フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は13日、東京で開催された会議に出席し 、「低インフレの謎」について慎重な見方を示しつつも、連邦準備理事会(FRB)によ る12月の利上げを想定していると述べた。さらに、FRBは将来的なあらゆる経済ショ ックに備える必要があるとの見解を示した。 長・短期債の利回り格差は縮小し、5年債と30年債の利回り格差は 79.30ベーシスポイント(bp)、2年債と10年債の利回り格差も 71.30bpに縮小した。 前週末は週内の入札を受け、期間が長めの債券を処分する動きが広がり、イールドカ ーブはスティープ化していた。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「 イールドカーブのスティープ化は供給面を材料に進んだ可能性がある。ただ材料の消化に 伴い、ここにきて長期債を買う投資家が増えている」と述べた。 イールドカーブのフラット化については、政府が来年の資金調達に際し、長期債の発 行を控え、その大半を財務省短期証券(Tビル)で賄う方針を示していることも影響して いるとみられる。また「フラット化は景気後退(リセッション)の兆しとみる向きもある が、必ずしも正しいとはいえない。過去の景気後退時と比べて現在の水準はまだまだステ ィープ化しており、景気後退を示す水準に近づいているとはいい難い」(前出のゴールド バーグ氏)という。 10年債利回りは2.402%と、前週末から小幅上昇。2年債US2YT= RRは1.687%に上昇し9年ぶり高水準。一方、30年債は2.867% に低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (b ps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 1.50 (い)