米金融・債券市場＝2年債利回り9年ぶり高水準、長短金利差縮小継続

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時02分 98*09.00 2.8355% 柄) 前営業日終 97*19.50 2.8690% 値 10年債(指標銘柄 15時50分 98*27.50 2.3788% ) 前営業日終 98*21.50 2.4000% 値 5年債(指標銘柄 15時53分 99*22.25 2.0649% ) 前営業日終 99*21.00 2.0730% 値 2年債(指標銘柄 14時33分 99*20.25 1.6913% ) 前営業日終 99*20.50 1.6870% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 152*28.00 152*13.00 限 Tノート先物12月 124*23.50 124*20.00 限 米金融・債券市場では長短金利差が前日に続き縮小した。12月利 上げ観測が高まるなか2年債利回りが9年ぶりの水準に上昇した一方で 、長期債利回りが低下したことが背景。 2年債と10年債の利回り格差は69ベーシスポイ ント(bp)に縮小、5年債と30年債の利回り格差は 77.20bpと、約2週間ぶりの水準に縮小した。 イールドカーブのフラット化は、連邦準備理事会(FRB)が利上 げを実施する軌道に乗っていることで短期債利回りが押し上げられる一 方、低インフレにより長期債利回りが抑制されていることを反映。ウエ ストパック(ニューヨーク)の外為戦略部門責任者、リチャード・フラ ヌロビッチ氏は「イールドカーブのフラット化は、主に低インフレ環境 下での米利上げを反映している」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 0.00 (ーからご覧ください)