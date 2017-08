米金融・債券市場＝5・30年債利回り格差が小幅拡大、原油価格回復受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時50分 105*25.00 2.7163% 前営業日終値 105*20.00 2.7240% 10年債(指標銘柄) 15時42分 102*00.50 2.1477% 前営業日終値 101*30.50 2.1550% 5年債(指標銘柄) 15時48分 99*30.75 1.7582% 前営業日終値 99*29.25 1.7680% 2年債(指標銘柄) 15時31分 99*26.25 1.3442% 前営業日終値 99*25.75 1.3520% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 156*15.00 156*16.00 Tノート先物9月限 126*21.50 126*21.50 米金融・債券市場では国債価格が横ばいから小幅安。また、原油価格が回復する中、 短・長期債利回り格差は小幅拡大し、イールドカーブのフラット化はひとまず一服した。 30年債利回りが7カ月ぶりの低水準となる2.713%をつけたこと を受け、5・30年債利回り格差は一時94.9ベーシスポイント(bp )に縮小し、2007年12月以来の低水準となった。 ただ、原油価格が前日につけた10カ月ぶり安値から戻したことでインフレ圧力の高 まりが意識され、長期債利回りは小幅上昇。これを受け、5・30年債利回り格差は終盤 の取引で96bpに押し戻された。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの金利ストラテジスト、スタンレー ・サン氏は「長期債利回りは上昇一服となった」と指摘した。 総額50億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)銘柄統合(リオープン) 入札は、旺盛な需要を集めた。最高落札利回りは0.880%と、入札前(WI)取引の 水準を下回った。応札倍率も2.83倍と、好調な結果となった。 短期債利回りは横ばいから小幅低下。米連邦準備理事会(FRB)による年内あと1 回の利上げへの懐疑的な見方を反映しているとアナリストは指摘する。ソシエテ・ジェネ ラルの米金利戦略主任のスバドラ・ラジャッパ氏は「次回利上げの時期をめぐる観測は後 ずれした。市場はFRBによる積極的な利上げを織り込んでいない」と語った。 23日に予定されているパウエルFRB理事、ブラード・セントルイス地区連銀総裁 、メスター・クリーブランド地区連銀総裁の講演が注目される。 また米財務省は同日、来週総額880億ドルの国債入札を実施すると発表。26日に は260億ドルの2年債、27日には340億ドルの5年債、28日には280万ドルの 7年債入札が行われる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -35.00 (-1.50) (い)