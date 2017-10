米金融・債券市場＝5・30年債利回り格差縮小、低調な経済指標受け

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*19.50 2.7692% 前営業日終値 99*12.00 2.7810% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*13.50 2.2023% 前営業日終値 100*14.50 2.1990% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*04.75 1.8055% 前営業日終値 99*07.25 1.7890% 2年債(指標銘柄) 16時15分 99*23.75 1.3843% 前営業日終値 99*24.75 1.3680% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 155*01.00 154*31.00 Tノート先物12月限 126*10.00 126*13.00 米金融・債券市場では短・長期債利回り格差が縮小。米連邦準備理事会(FRB)が 年末まで利上げを見送り、来週開催の連邦公開市場委員会(FOMC)ではバランスシー ト縮小に焦点を当てるとの見方が強まっている。 朝方発表された米小売売上高と鉱工業生産がハリケーン「ハービー」の影響が一因で 予想外に低調な内容となったことを受け、第3・四半期の米経済成長を巡る懸念が再燃し た。 トレードウェブのデータによると、5・30年債利回り格差は96ベ ーシスポイント(bp)と、1週間前の103bpから縮小し、7月7日以来の低水準と なった。 8月の米小売売上高は前月比0.2%減と、6カ月ぶりの大幅なマイナスとなった。 市場予想は0.1%増だった。8月の鉱工業生産指数も0.9%低下し、1月以来初めて 落ち込んだ。市場予想は0.1%上昇だった。 14日に発表された8月の米消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回り、7カ月 ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、FRBが12月の会合で利上げを実施するとの観 測が高まり、短・中期ゾーンの利回りは上昇していた。 CMEのフェドウォッチによると、市場が織り込む12月の利上げ確率は53%。一 時58%まで上昇した。1週間前は31%となっていた。 アナリストの間では、FRB当局者が来週のFOMCで利上げを巡る慎重なトーンを 変更する公算は小さいとの見方が大勢。同時に、バランスシート縮小計画を発表すること が予想されている。 また、金利・経済見通しに加え、ハリケーン「ハービー」と「イルマ」の影響に関し 何らかの言及があるか、市場関係者は注目している。 終盤の取引で、指標10年債利回りは前日から若干上昇し、2.201 %。 2年債利回りは1.6bp上昇し、1.384%。ロイターのデータによ ると、7月26日以来の水準となる1.388%まで上昇する場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 -0.75 (い)