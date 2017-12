ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は125.22億ユーロに縮小

[フランクフルト 27日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した量的 緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は125億 2200万ユーロ(105億3000万ドル)と、前週の135億2000万ユーロを下 回った。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は130億0900万ユーロだった。 All figures are in billions of euros. Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Dec 22 12.522 -0.175 0.181 0.481 13.009 Dec 15 13.520 0.045 0.748 1.193 15.506 Dec 8 16.205 0.058 0.105 1.127 17.495 Dec 1 10.929 0.590 1.059 1.397 13.975 Nov 24 12.436 -0.167 1.396 1.363 15.028 Nov 17 12.274 0.180 0.352 2.329 15.135 Nov 10 12.780 0.118 0.960 1.733 15.591 Nov 3 7.923 -0.390 0.689 1.047 9.269 Oct 27 11.432 0.148 0.884 1.761 14.225 (い)