1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 皇室会議 0830 １０月全国・１１月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 １０月家計調査（総務省） 0830 １０月有効求人倍率（厚労省） 0830 １０月失業率（総務省） 0850 ７─９月期法人企業統計（財務省） 1400 １１月国内新車販売 1530 １０月末税収実績（財務省） 1600 １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月３０日（木） 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Oct 08:00 スペイン：ＧＤＰ Q3 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Oct 12:00 インド：ＧＤＰ Q2 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会 "Financial Innovation and Macroprudential Policy" 17:30 クオールズ米ＦＲＢ副議長が決済システムについて講演 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＯＰＥＣ総会 ◇休場 フィリピン １２月１日（金） 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Nov 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英：製造業ＰＭＩ Nov 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q3 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q3 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov 15:00 米建設支出（商務省） Oct 米：自動車販売台数 Nov ◇イベント 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長が大学生向けイベントであいさつ 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Inclusive Economic Growth」