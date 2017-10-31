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1日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月31日 / 06:11 / 12時間前更新

1日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１１月１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
   　 特別国会召集
    
0900　臨時閣議、閣議後会見
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　１０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　１０年利付国債の入札結果
1300　衆議院本会議
1400　１０月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
1400　中曽日銀副総裁あいさつ（FinTechフォーラム）
1440　参議院本会議
1515　１０年利付国債の第II非価格競争入札結果
1530　９月末税収実績（財務省）
    
    ＊決算：ＪＴ、ホンダ、武田、ＡＮＡ、ＪＦＥ
    
    新規上場　ビジョナリーホールディングス        がジャスダックに
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１１月１日（水）
23:00    韓国：ＣＰＩ Oct                 
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Oct                 
00:00    韓国：貿易収支 Oct             
00:30    台湾：製造業ＰＭＩ Oct            
00:30    韓国：製造業ＰＭＩ Oct            
00:30    インドネシア：製造業ＰＭＩ Oct             
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Oct             
02:00    ブラジル：貿易収支 5.178             
03:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）              
04:00    タイ：ＣＰＩ Oct            
04:00    インドネシア：ＣＰＩ Oct            
05:00    インド：製造業ＰＭＩ Oct            
09:30    英：製造業ＰＭＩ Oct             
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
12:00    ブラジル：製造業ＰＭＩ Oct             
12:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct            
13:30    カナダ：製造業ＰＭＩ Oct             
14:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct            
14:00    米建設支出（商務省）              Sep             
20:00    ブラジル：鉱工業生産 -0.80           
22:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 54.5             
        米：自動車販売台数 Oct            
    メキシコ：製造業ＰＭＩ Oct                 
    
◇イベント
15:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
18:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）            
    
◇決算予定 
フェイスブック、テスラ

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