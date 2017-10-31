1日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特別国会召集 0900 臨時閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1300 衆議院本会議 1400 １０月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1400 中曽日銀副総裁あいさつ（FinTechフォーラム） 1440 参議院本会議 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 ９月末税収実績（財務省） ＊決算：ＪＴ、ホンダ、武田、ＡＮＡ、ＪＦＥ 新規上場 ビジョナリーホールディングス がジャスダックに ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１日（水） 23:00 韓国：ＣＰＩ Oct 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Oct 00:00 韓国：貿易収支 Oct 00:30 台湾：製造業ＰＭＩ Oct 00:30 韓国：製造業ＰＭＩ Oct 00:30 インドネシア：製造業ＰＭＩ Oct 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Oct 02:00 ブラジル：貿易収支 5.178 03:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 04:00 タイ：ＣＰＩ Oct 04:00 インドネシア：ＣＰＩ Oct 05:00 インド：製造業ＰＭＩ Oct 09:30 英：製造業ＰＭＩ Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ Oct 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct 13:30 カナダ：製造業ＰＭＩ Oct 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 14:00 米建設支出（商務省） Sep 20:00 ブラジル：鉱工業生産 -0.80 22:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 54.5 米：自動車販売台数 Oct メキシコ：製造業ＰＭＩ Oct ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇決算予定 フェイスブック、テスラ