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11日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月8日 / 05:37 / 1日前

11日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係

0850　１１月マネーストック（日銀）
1020　国庫短期証券の発行予定額等（財務省）  
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
    
８日（金） 
◇指標
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Oct           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Oct             
13:30    米：雇用統計（労働省） Nov             
15:00    米：卸売在庫（商務省） Oct             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec             
    
◇イベント
06:50    トゥスクＥＵ大統領が英国のＥＵ離脱巡り記者発表
    
９日（土）
◇指標    
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Nov                
    
１１日（月）
◇指標
15:00    米：求人労働移動調査（労働省） Oct             
11~15Dec　中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Nov             
11~15Dec　中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Nov                
    
◇イベント
18:00    米財務省３年・１０年債入札

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