11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８日（金） ◇指標 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Oct 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Oct 13:30 米：雇用統計（労働省） Nov 15:00 米：卸売在庫（商務省） Oct 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec ◇イベント 06:50 トゥスクＥＵ大統領が英国のＥＵ離脱巡り記者発表 ９日（土） ◇指標 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Nov １１日（月） ◇指標 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Oct 11~15Dec 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Nov 11~15Dec 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Nov ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札