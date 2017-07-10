11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ６月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１０日（月） 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） May 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jul 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） May ◇イベント 03:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シドニー） 「Speed Limits and Stall Speeds: Fostering Sustainable Growth in the United States」 ユーロ圏財務相会合 ティラーソン米国務長官がカタール訪問 ◇休場 タイ（三宝節、振替休日） ７月１１日（火） 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jun 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） May 14:00 米：卸売在庫（商務省） May ◇イベント 16:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 「Normalizing Central Banks' Balance Sheets: What is the New Normal?」 17:00 米財務省３年入札 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに出席 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 米ペプシコ