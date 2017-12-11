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12日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月11日 / 05:54 / 2日前

12日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　１１月企業物価指数（日銀）
1030　５年利付国債の入札発行
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1245　５年利付国債の入札結果
1330　１０月第３次産業活動指数（経産省）
1515　５年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    新規上場　一家ダイニングプロジェクト        がマザーズに（公開価格2450円）
    新規上場　カチタス        が東証１部に（公開価格1640円）
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）        
    
１２月１１日（月）
15:00    米：求人労働移動調査（労働省） Oct             
11~15Dec　中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Nov             
11~15Dec　中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Nov                    
◇イベント
18:00    米財務省３年・１０年債入札 
19:00    ドラギＥＣＢ総裁が講演   
◇休場　タイ
        
１２月１２日（火）
12~19Dec　中国：対中国海外直接投資（商務省） Nov            
00:30    豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Nov             
09:30    英：消費者物価指数（国立統計局） Nov             
09:30    英：生産者物価指数（国立統計局） Nov             
10:00    独：景気期待指数（ＺＥＷ） Dec             
11:00    米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Nov             
13:30    米：卸売物価指数（労働省） Nov             
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
19:00    米：財政収支（財務省） Nov                 
◇イベント
18:00    米財務省３０年債入札
22:15　ロウ豪中銀総裁が講演        
米アラバマ州上院補欠選挙
米連邦公開市場委員会（１３日まで）

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