12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月企業物価指数（日銀） 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 １０月第３次産業活動指数（経産省） 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 一家ダイニングプロジェクト がマザーズに（公開価格2450円） 新規上場 カチタス が東証１部に（公開価格1640円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１１日（月） 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Oct 11~15Dec 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Nov 11~15Dec 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Nov ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札 19:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 ◇休場 タイ １２月１２日（火） 12~19Dec 中国：対中国海外直接投資（商務省） Nov 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Nov 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Nov 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Nov 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Dec 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Nov 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Nov 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 19:00 米：財政収支（財務省） Nov ◇イベント 18:00 米財務省３０年債入札 22:15 ロウ豪中銀総裁が講演 米アラバマ州上院補欠選挙 米連邦公開市場委員会（１３日まで）