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12日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月11日 / 06:16 / 9日前

12日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
        
0850    ９月貸出・預金動向（日銀）     
0850    ９月企業物価指数（日銀）     
1020    国庫短期証券の入札発行         
1020    国庫短期証券の発行予定額等         
1030    ５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 
1235    国庫短期証券の入札結果     
1330    ８月第３次産業活動指数    

決算：セブン＆アイホールディングス、ファーストリテイリング　
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）       
１０月１２日（木）
12~19Oct　中国：対中国海外直接投資（商務省） Sep            
06:45    仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep               
10:00    ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug           
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
12:30    米：卸売物価指数（労働省） Sep             
18:00    米：財政収支（財務省） Sep               
◇イベント
01:10　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演"Balance Sheet Normalization in the United Stat
es"
14:30　パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Globa
l Economy" 
14:30　ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策に関する討論会に出席
14:30　ドラギＥＣＢ総裁がマクロ経済政策に関する討論会に出席
15:00    米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
17:00    米財務省３０年債入札
20:30    ドラギＥＣＢ総裁が講演（ワシントン）
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン）
ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁が記者会見
◇決算予定 
シティグループ、ＪＰモルガン・チェース
◇休場
ブラジル（聖母の日）

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