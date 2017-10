12日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 9月貸出・預金動向(日銀) 0850 9月企業物価指数(日銀) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債(10月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 8月第3次産業活動指数 決算:セブン&アイホールディングス、ファーストリテイリング ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 10月12日(木) 12~19Oct 中国:対中国海外直接投資(商務省) Sep 06:45 仏:消費者物価指数(INSEE) Sep 10:00 ユーロ圏:鉱工業生産(統計局) Aug 12:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米:卸売物価指数(労働省) Sep 18:00 米:財政収支(財務省) Sep ◇イベント 01:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演"Balance Sheet Normalization in the United Stat es" 14:30 パウエル米FRB理事が講演"Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Globa l Economy" 14:30 ブレイナード米FRB理事が金融政策に関する討論会に出席 14:30 ドラギECB総裁がマクロ経済政策に関する討論会に出席 15:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 20:30 ドラギECB総裁が講演(ワシントン) G20財務相・中銀総裁会議(13日まで、ワシントン) ラガルドIMF専務理事とキム世銀総裁が記者会見 ◇決算予定 シティグループ、JPモルガン・チェース ◇休場 ブラジル(聖母の日)