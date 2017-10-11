12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0850 ９月企業物価指数（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 ８月第３次産業活動指数 決算：セブン＆アイホールディングス、ファーストリテイリング ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月１２日（木） 12~19Oct 中国：対中国海外直接投資（商務省） Sep 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Sep 18:00 米：財政収支（財務省） Sep ◇イベント 01:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演"Balance Sheet Normalization in the United Stat es" 14:30 パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Globa l Economy" 14:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策に関する討論会に出席 14:30 ドラギＥＣＢ総裁がマクロ経済政策に関する討論会に出席 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 20:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演（ワシントン） Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン） ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁が記者会見 ◇決算予定 シティグループ、ＪＰモルガン・チェース ◇休場 ブラジル（聖母の日）