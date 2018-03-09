12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １─３月法人企業景気予測調査（財務省） 1530 経団連会長会見 市場変更 マークラインズ が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月９日（金） : インドネシア：小売売上高 Jan 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Jan 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Jan 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Jan 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Jan 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Feb 13:30 米：雇用統計（労働省） Feb 13:30 カナダ：雇用統計 Feb 15:00 米：卸売在庫（商務省） Jan ◇イベント 13:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣとインタビュー 15:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がブルームバーグとインタビュー 17:40 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 ３月１１日（日） 米国が夏時間に移行 ３月１２日（月） 07:00 トルコ：経常収支 Jan 11:30 インド：鉱工業生産 Jan 12:00 インド：ＣＰＩ Feb 18:00 米：財政収支（財務省） Feb 12~19Mar : インドネシア：自動二輪車販売 Feb 12~19Mar : 中国：対中国海外直接投資（商務省） Feb 07:00