12月末国内公募投信残高は前月比2.0％増の111.1兆円、1兆2705億円の流入超

［東京 １７日 ロイター］ - 投資信託協会が１７日発表した１２月の投信概況によると、１２月末の国内公募投信の純資産 残高は、前月比２．０％増の１１１兆１９２０億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆２７０５億円の流入超 だった。 また、私募投信の純資産残高は、前月比１．７％増の８５兆５６０７億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆 ２３５０億円の流入超だった。 １２月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比１．８％増の９５兆１１１４億円、投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売 シェアは４８．３％だった。 タイ 設定額 解約額 償還 差引増減 運用等増減額（収益分配 純資産増減 純資産総額 ファンド数 プ 額 額 額） 額 公募投信合計 84,081 70,899 477 12,705 12,960(3433) 22,232 1,111,920 6,152 株式投信 37,589 26,440 477 10,672 12,960(3433) 20,199 974,325 6,032 公社債投信 46,492 44,459 0 2,033 0(0) 2,033 137,594 120 単位：ファンド数は本、その他は億円 投信協会のＵＲＬ here ＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。