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#東京外為市場ニュース
January 17, 2018 / 7:26 AM / a day ago

12月末国内公募投信残高は前月比2.0％増の111.1兆円、1兆2705億円の流入超

1 分で読む

    ［東京　１７日　ロイター］ - 投資信託協会が１７日発表した１２月の投信概況によると、１２月末の国内公募投信の純資産
残高は、前月比２．０％増の１１１兆１９２０億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆２７０５億円の流入超
だった。
また、私募投信の純資産残高は、前月比１．７％増の８５兆５６０７億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆
２３５０億円の流入超だった。
１２月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比１．８％増の９５兆１１１４億円、投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売
シェアは４８．３％だった。 
 タイ                設定額    解約額    償還   差引増減   運用等増減額（収益分配  純資産増減   純資産総額  ファンド数
  プ                                      額       額      額）                        額                   
   公募投信合計       84,081     70,899    477     12,705  12,960(3433)                 22,232   1,111,920       6,152
        株式投信      37,589     26,440    477     10,672  12,960(3433)                 20,199     974,325       6,032
        公社債投信    46,492     44,459      0      2,033  0(0)                          2,033     137,594         120
    
単位：ファンド数は本、その他は億円
投信協会のＵＲＬ　here
＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。

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