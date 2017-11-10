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13日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月10日 / 05:48 / 1日後更新

13日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0800　１０月ロイター企業調査
0850　１０月企業物価指数（日銀）
    
    決算：みずほＦＧ
    
    東証１部指定　ソリトンシステムズ        　東証２部から
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１１月１０日（金）
10~17Nov        中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct             
10~17Nov        中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct            
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Sep           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Sep             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov             
◇イベント
00:30    豪中銀の金融政策声明
19:00    メキシコ：中銀金利発表                  
ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで）
    
１１月１１日（土）
10:00   ドラギＥＣＢ総裁がDoctors with Africa Cuammの会合であいさつ
トランプ米大統領がベトナムのチャン・ダイ・クアン国家主席と会談
ＡＰＥＣ首脳会議（最終日）
    
１１月１３日（月）
19:00    米：財政収支（財務省） Oct             
◇イベント
00:10    ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演（都内）"Federal Reserve Balance-Sheet Normaliz
ation"    
09:00　コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演     
トランプ米大統領、米ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席

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