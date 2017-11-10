13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 １０月ロイター企業調査 0850 １０月企業物価指数（日銀） 決算：みずほＦＧ 東証１部指定 ソリトンシステムズ 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１０日（金） 10~17Nov 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct 10~17Nov 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Sep 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Sep 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov ◇イベント 00:30 豪中銀の金融政策声明 19:00 メキシコ：中銀金利発表 ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで） １１月１１日（土） 10:00 ドラギＥＣＢ総裁がDoctors with Africa Cuammの会合であいさつ トランプ米大統領がベトナムのチャン・ダイ・クアン国家主席と会談 ＡＰＥＣ首脳会議（最終日） １１月１３日（月） 19:00 米：財政収支（財務省） Oct ◇イベント 00:10 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演（都内）"Federal Reserve Balance-Sheet Normaliz ation" 09:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 トランプ米大統領、米ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席