13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1330 ＳＧホールディングス上場会見 1500 １１月の投信概況 1800 黒田日銀総裁が年末エコノミスト懇親会であいさつ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１３日（水） 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Nov 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Nov 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Oct 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Nov ◇イベント 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 23:00 ブレイナードＦＲＢ理事がWorkforce Development Video Campaign award授与式であいさつ