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13日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年12月12日 / 06:01 / 12時間前更新

13日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　１０月機械受注（内閣府）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1330　ＳＧホールディングス上場会見 
1500　１１月の投信概況
1800　黒田日銀総裁が年末エコノミスト懇親会であいさつ
　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）        
１２月１３日（水）
07:00    独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Nov             
07:00    独：卸売物価指数（連邦統計庁） Nov            
09:30    英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Oct             
10:00    ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q3             
10:00    ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Oct           
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:30    米：消費者物価指数（労働省） Nov            
　
◇イベント
19:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）            
19:30    米ＦＲＢ議長が会見
23:00　ブレイナードＦＲＢ理事がWorkforce Development Video Campaign award授与式であいさつ

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