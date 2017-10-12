13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ９月マネーストック（日銀） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1400 東芝メモリ事業説明会（四日市市） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月１２日（木） ◇指標 12~19Oct 中国：対中国海外直接投資（商務省） Sep 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Sep 18:00 米：財政収支（財務省） Sep ◇イベント 01:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演"Balance Sheet Normalization in the United Stat es" 14:30 パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Globa l Economy" 14:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策に関する討論会に出席 14:30 ドラギＥＣＢ総裁がマクロ経済政策に関する討論会に出席 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 20:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演（ワシントン） Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン） ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁が記者会見 ◇決算予定 シティグループ、ＪＰモルガン・チェース ◇休場 ブラジル（聖母の日） １０月１３日（金） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q3 03:00 中国：貿易統計 Sep 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Sep 12:30 米：小売売上高（商務省） Sep 14:00 米：企業在庫（商務省） Aug 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Oct ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで） ◇決算予定 サムスン電子、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ ◇休場 タイ