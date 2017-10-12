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13日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月12日 / 05:03 / 9日前

13日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850    対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 
0850 　９月マネーストック（日銀）         
1030    流動性供給入札         
1245    流動性供給入札結果         
1400    東芝メモリ事業説明会（四日市市）         
1700    流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 
   
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 

１０月１２日（木）
◇指標
12~19Oct　中国：対中国海外直接投資（商務省） Sep            
06:45    仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep               
10:00    ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug           
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
12:30    米：卸売物価指数（労働省） Sep             
18:00    米：財政収支（財務省） Sep                  
    
◇イベント
01:10　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演"Balance Sheet Normalization in the United Stat
es"
14:30　パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Globa
l Economy" 
14:30　ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策に関する討論会に出席
14:30　ドラギＥＣＢ総裁がマクロ経済政策に関する討論会に出席
15:00    米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
17:00    米財務省３０年債入札
20:30    ドラギＥＣＢ総裁が講演（ワシントン）
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン）
ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁が記者会見       
    
◇決算予定 
シティグループ、ＪＰモルガン・チェース           
    
◇休場
ブラジル（聖母の日）
    
          
１０月１３日（金）
◇指標
00:00    シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q3             
03:00    中国：貿易統計 Sep            
06:00    独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Sep             
12:30    米：消費者物価指数（労働省） Sep            
12:30    米：小売売上高（商務省） Sep            
14:00    米：企業在庫（商務省） Aug             
14:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Oct                  
    
◇イベント
12:30    ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ
14:25    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加
15:30    カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（最終日、ワシントン）
ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）        
    
◇決算予定
サムスン電子、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ 
           
◇休場
タイ

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