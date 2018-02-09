13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 １月企業物価指数（日銀） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1530 経団連新旧会長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月９日（金） 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Dec 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Dec 15:00 米：卸売在庫（商務省） Dec ◇イベント 02:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演 00:30 豪中銀四半期金融政策報告 10:30 ロシア：中銀金利発表 ２月１２日（月） 12~19Feb 中国：対中国海外直接投資（商務省） Jan 12~19Feb 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jan 12~19Feb 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jan 12Feb 19:00 米：財政収支（財務省） Jan ◇休場 ブラジル（カーニバル） ２月１３日（火） 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Jan 08:00 台湾：ＧＤＰ改定値 Q4 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jan 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jan 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 16:00 第４・四半期米家計債務残高（ＮＹ連銀） ◇イベント 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 ◇休場 ブラジル（カーニバル）、台湾、インド