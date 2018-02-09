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#東京外為市場ニュース
February 9, 2018 / 6:07 AM / 17 hours ago更新

13日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　閣議、閣議後会見
    
0850　１月企業物価指数（日銀）
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1530　経団連新旧会長会見

　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２月９日（金）
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Dec           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Dec             
15:00    米：卸売在庫（商務省） Dec             
◇イベント
02:00　ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演
00:30　豪中銀四半期金融政策報告
10:30　ロシア：中銀金利発表
２月１２日（月）
12~19Feb　中国：対中国海外直接投資（商務省） Jan            
12~19Feb　中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jan             
12~19Feb　中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jan            
12Feb    19:00    米：財政収支（財務省） Jan             
◇休場
ブラジル（カーニバル）
２月１３日（火）
00:30    豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Jan             
08:00    台湾：ＧＤＰ改定値 Q4             
09:30    英：消費者物価指数（国立統計局） Jan             
09:30    英：生産者物価指数（国立統計局） Jan             
11:00    米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan             
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
16:00　第４・四半期米家計債務残高（ＮＹ連銀）
◇イベント
13:00　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が景気見通しについて講演
◇休場
ブラジル（カーニバル）、台湾、インド

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