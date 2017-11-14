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15日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月14日 / 06:20 / 6時間後更新

15日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　７─９月ＧＤＰ速報（内閣府）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1300　１０月マンション発売動向（不動産経済研究所）
1430　日証協会長会見
1510　地銀協会長会見
1600　１０月訪日外国人数（政府観光局）
    　新規上場　シー・エス・ランバー        がジャスダックに（公開価格1480円）
    　市場変更　Ｃ＆Ｇシステムズ        が東証２部に　ジャスダックから
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１１月１５日（水）
07:45    仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Oct             
09:30    英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Sep             
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Sep             
13:30    米：消費者物価指数（労働省） Oct            
13:30    米：小売売上高（商務省） Oct            
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Nov             
15:00    米：企業在庫（商務省） Sep             
21:00    米：対米証券投資（財務省） Sep             
    
◇イベント
08:00    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演
2110　ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
1300　ブロードベント英中銀副総裁が講演           
インドネシア：中銀金利発表              
    
◇決算予定
テンセント、シスコシステムズ、ターゲット              
    
◇休場
ブラジル（共和制宣言記念日）

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