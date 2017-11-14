15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７─９月ＧＤＰ速報（内閣府） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 １０月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1430 日証協会長会見 1510 地銀協会長会見 1600 １０月訪日外国人数（政府観光局） 新規上場 シー・エス・ランバー がジャスダックに（公開価格1480円） 市場変更 Ｃ＆Ｇシステムズ が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１５日（水） 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Oct 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Sep 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Sep 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Oct 13:30 米：小売売上高（商務省） Oct 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Nov 15:00 米：企業在庫（商務省） Sep 21:00 米：対米証券投資（財務省） Sep ◇イベント 08:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 2110 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 1300 ブロードベント英中銀副総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 テンセント、シスコシステムズ、ターゲット ◇休場 ブラジル（共和制宣言記念日）