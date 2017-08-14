15日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 終戦記念日、全国戦没者追悼式 1000 閣議、閣議後会見 1030 ２０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1300 ７月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1330 ６月鉱工業生産確報（経済産業省） 決算：ドンキホーテＨＤ 東証１部指定 ペッパーフードサービス 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（火） 06:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q2 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jul 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jul 12:30 米：輸出入物価（労働省） Jul 12:30 米：小売売上高（商務省） Jul 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：企業在庫（商務省） Jun 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Aug 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jun ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 15:00 米ニューヨーク連銀第２・四半期家計債務残高 ◇休場 韓国（光復節）、インド（独立記念日）