15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 １２月日銀短観 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 国債投資家懇談会（財務省） 1420 安倍首相が都内で講演 新規上場 イオレ がマザーズに（公開価格1890円） 新規上場 ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ がマザーズに（公開価格2000円） 市場変更 ＭＳ－Ｊａｐａｎ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１４日（木） 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：小売売上高（商務省） Nov 13:30 米：輸出入物価（労働省） Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スイス：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 12:00 トルコ：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:40 カナダ中銀のポロズ総裁が講演後に会見 ＥＵ首脳会議（１５日まで） ◇決算予定 AMC ORCL.N Oracle Corp Q2 2018 AMC ADBE.O Adobe Systems Inc Q4 2017 21:15 COST.O Costco Wholesale Corp Q1 2018 １２月１５日（金） 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Oct 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 21:00 米：対米証券投資（財務省） Oct