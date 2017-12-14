FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
15日の国内・海外経済指標と行事予定
Sections
編集長のおすすめ
厳しさ増す人手不足、来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
Exclusive
トップニュース
厳しさ増す人手不足、来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
米国、偽物の「スパイマニア」が支配＝プーチン大統領
ワールド
米国、偽物の「スパイマニア」が支配＝プーチン大統領
マグネシウム電池開発に補助、福島で非常用電源を実用化へ
経済・産業
マグネシウム電池開発に補助、福島で非常用電源を実用化へ
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
December 14, 2017 / 9:09 AM / 13 hours ago更新

15日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１２月１５日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１２月日銀短観
1000　閣議、閣議後会見
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1330　国債投資家懇談会（財務省）
1420　安倍首相が都内で講演
    
    新規上場　イオレ        がマザーズに（公開価格1890円）
    新規上場　ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ        がマザーズに（公開価格2000円）
    市場変更　ＭＳ－Ｊａｐａｎ        が東証１部に　マザーズから
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１２月１５日（金）
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Oct             
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec             
14:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov           
21:00    米：対米証券投資（財務省） Oct

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.