15日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月日銀短観 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 国債投資家懇談会（財務省） 1420 安倍首相が都内で講演 新規上場 イオレ がマザーズに（公開価格1890円） 新規上場 ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ がマザーズに（公開価格2000円） 市場変更 ＭＳ－Ｊａｐａｎ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１５日（金） 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Oct 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 21:00 米：対米証券投資（財務省） Oct