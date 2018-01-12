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15日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 12, 2018 / 5:21 AM / in 2 days

15日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　日銀支店長会議
    
0850　１２月マネーストック（日銀）
0930ごろ　黒田日銀総裁あいさつ（支店長会議）
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1400　１月地域経済報告（日銀）
1430　日商会頭会見

    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
    
１月１２日（金）
12~19Jan　中国：対中国海外直接投資（商務省） Dec            
13:30    米：消費者物価指数（労働省） Dec            
13:30    米：小売売上高（商務省） Dec            
15:00    米：企業在庫（商務省） Nov             
    
◇イベント
21:15　ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演
    
◇決算予定  
   
BMO    JPM.N    JPMorgan Chase & Co    Q4 2017 JPMorgan Chase & Co Earnings Release
BMO    BLK.N    BlackRock Inc    Q4 2017 BlackRock Inc Earnings Release
08:00    WFC.N    Wells Fargo & Co    Q4 2017 Wells Fargo & Co Earnings Release
    
    
１月１３日（土）
北米自動車ショー開幕（２８日まで、デトロイト）
    
    
１月１５日（月）
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Nov             
    
◇休場
米国（キング牧師生誕日）

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