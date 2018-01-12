15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀支店長会議 0850 １２月マネーストック（日銀） 0930ごろ 黒田日銀総裁あいさつ（支店長会議） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 １月地域経済報告（日銀） 1430 日商会頭会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１２日（金） 12~19Jan 中国：対中国海外直接投資（商務省） Dec 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Dec 13:30 米：小売売上高（商務省） Dec 15:00 米：企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 21:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇決算予定 BMO JPM.N JPMorgan Chase & Co Q4 2017 JPMorgan Chase & Co Earnings Release BMO BLK.N BlackRock Inc Q4 2017 BlackRock Inc Earnings Release 08:00 WFC.N Wells Fargo & Co Q4 2017 Wells Fargo & Co Earnings Release １月１３日（土） 北米自動車ショー開幕（２８日まで、デトロイト） １月１５日（月） 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Nov ◇休場 米国（キング牧師生誕日）