16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 臨時閣議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1430 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1630 全銀協会長会見 1715 経済財政諮問会議 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１６日（木） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Oct 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Oct 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Nov 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Oct ◇イベント 18:10 米ダラス地区連銀のカプラン総裁が質疑応答に参加 14:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融会合で講演 20:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がアジア経済政策会議で挨拶 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 20:45 ブレイナードＦＲＢ理事が講演 14:00 カーニー英中銀総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 アプライド・マテリアルズ、ウォルマート、ギャップ