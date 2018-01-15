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16日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 15, 2018 / 5:50 AM / a day ago

16日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    　 閣議、閣議後会見
    　 経団連、春闘指針を発表
    
0850　１２月企業物価指数（日銀）
1000　ビール大手５社　２０１７年課税出荷数量
1030　５年利付国債の入札発行
1245　５年利付国債の入札結果
1330　１１月第３次産業活動指数（経産省）
1515　５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
1600　１２月訪日外国人客数（日本政府観光局）
　　　
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
    
１５日（月）
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Nov             
    
◇休場
米国（キング牧師生誕日）     
１６日（火）
07:00    独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Dec             
07:00    独：卸売物価指数（連邦統計庁） Dec            
09:30    英：消費者物価指数（国立統計局） Dec             
09:30    英：生産者物価指数（国立統計局） Dec             
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan             
        
◇決算予定     
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