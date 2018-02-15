16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 勝野電事連会長会見 1500 生保協会長会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１５日（木） 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Jan 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Feb 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Feb 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jan 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Feb 21:00 米：対米証券投資（財務省） Dec ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ◇休場 中国、韓国、ベトナム（以上、旧正月） ２月１６日（金） 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Jan 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Jan 13:30 米：輸出入物価（労働省） Jan 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Jan 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb ◇休場 中国、香港、韓国、インドネシア、フィリピン、ベトナム（以上、旧正月）