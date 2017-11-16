17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安倍首相が所信表明演説 閣議、閣議後会見 1530 生保協会長会見 ＊決算：東京海上、ＳＯＭＰＯ、ＭＳ＆ＡＤ 市場変更 シグマクシス が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１６日（木） 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Oct 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Nov 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Oct ◇イベント 14:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融会合で講演 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 18:10 米ダラス地区連銀のカプラン総裁が質疑応答に参加 20:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がアジア経済政策会議で挨拶 20:45 ブレイナードＦＲＢ理事が講演 14:00 カーニー英中銀総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 アプライド・マテリアルズ、ウォルマート、ギャップ、ベストバイ １１月１７日（金） 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q3 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Sep 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Oct ◇イベント 08:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演 ＥＵ財務相理事会 中国国家主席の特使が訪朝