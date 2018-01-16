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17日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 16, 2018 / 5:49 AM / in 17 hours

17日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１１月機械受注（内閣府）
1020　国庫短期証券の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1430　地銀協会長会見
1430　日証協会長会見
1500　１２月投信概況
1530　経済同友会代表幹事会見
    
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１６日（火）
09:30    英：消費者物価指数（国立統計局） Dec             
09:30    英：生産者物価指数（国立統計局） Dec             
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan             
    
◇決算予定     
シティグループ
１７日（水）
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Dec             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Dec           
15:00    米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan             
21:00    米：対米証券投資（財務省） Nov             
◇イベント
15:00    カナダ：中銀金利発表              
19:00    米地区連銀経済報告
20:00　エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とカプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加
    　　　テーマ：現在の経済情勢と金融政策
21:30　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が
          金融政策のコミュニケーションについて講演
スペイン・カタルーニャ州議会招集
◇決算予定     
バンク・オブ・アメリカ、ＵＳバンコープ、ゴールドマン・サックス

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