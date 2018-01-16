17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 地銀協会長会見 1430 日証協会長会見 1500 １２月投信概況 1530 経済同友会代表幹事会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（水） 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Dec 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan 21:00 米：対米証券投資（財務省） Nov ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 19:00 米地区連銀経済報告 20:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とカプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 テーマ：現在の経済情勢と金融政策 21:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が 金融政策のコミュニケーションについて講演 スペイン・カタルーニャ州議会招集 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ、ＵＳバンコープ、ゴールドマン・サックス