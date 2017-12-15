FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
18日の国内・海外経済指標と行事予定
Sections
編集長のおすすめ
中国の地方都市で「特区ブーム」過熱、債務拡大懸念も
トップニュース
中国の地方都市で「特区ブーム」過熱、債務拡大懸念も
ロイター読者が選ぶ｢2017年の10大ニュース」
ワールド
ロイター読者が選ぶ｢2017年の10大ニュース」
来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
Exclusive
経済・産業
来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
December 15, 2017 / 5:18 AM / 2 days ago

18日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１１月貿易統計（財務省）
0850　１２月日銀短観・企業物価見通し
0850　１２月日銀短観の全容
1020　国庫短期証券の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1300　鉄連会長会見
1400　実質輸出入の動向（日銀）
1430　枝野立憲民主党代表会見（日本外国特派員協会） 
1530　経団連会長会見
    
    東証１部指定　マーキュリアインベストメント        　東証２部から
　　東証１部指定　東テク        　東証２部から
    新規上場　すららネット        がマザーズに（公開価格2040円）
　　新規上場　ナレッジスイート        がマザーズに（公開価格2000円）
　　新規上場　ジーニー        がマザーズに（公開価格1350円）
    追加上場　歯愛メディカル        が東証ＪＱスタンダードに（既上場はＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋ
ｅｔ）
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１２月１５日（金）
10:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Oct             
13:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec             
14:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov           
21:00    米：対米証券投資（財務省） Oct                  
１２月１７日（日）
チリ大統領選決選投票
    
１２月１８日（月）
01:30    中国：新築住宅価格 Nov            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Nov             
15:00    米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.