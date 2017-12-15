18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月貿易統計（財務省） 0850 １２月日銀短観・企業物価見通し 0850 １２月日銀短観の全容 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 鉄連会長会見 1400 実質輸出入の動向（日銀） 1430 枝野立憲民主党代表会見（日本外国特派員協会） 1530 経団連会長会見 東証１部指定 マーキュリアインベストメント 東証２部から 東証１部指定 東テク 東証２部から 新規上場 すららネット がマザーズに（公開価格2040円） 新規上場 ナレッジスイート がマザーズに（公開価格2000円） 新規上場 ジーニー がマザーズに（公開価格1350円） 追加上場 歯愛メディカル が東証ＪＱスタンダードに（既上場はＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋ ｅｔ） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１５日（金） 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Oct 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 21:00 米：対米証券投資（財務省） Oct １２月１７日（日） チリ大統領選決選投票 １２月１８日（月） 01:30 中国：新築住宅価格 Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Nov 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec