19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（木） 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Dec 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jan ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融政策について講演 独仏財務相会談 ◇決算予定 モルガン・スタンレー、ＩＢＭ １９日（金） 21:30 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Dec 07:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Dec 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Nov 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Dec 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan ◇イベント 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 クオールズ米ＦＲＢ副議長が銀行規制について講演 米暫定予算が期限切れ