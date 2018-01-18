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#東京外為市場ニュース
January 18, 2018 / 5:58 AM / 2 days ago

19日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    閣議、閣議後会見
    月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告
    　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１８日（木）
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：住宅着工件数（商務省） Dec             
13:30    米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jan             
    
◇イベント
13:00    南ア：中銀金利発表              
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札
23:05    メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融政策について講演
独仏財務相会談
    
◇決算予定     
モルガン・スタンレー、ＩＢＭ
    
            
１９日（金）
21:30    ＮＺ：製造業ＰＭＩ Dec            
07:00    独：生産者物価指数（連邦統計庁） Dec            
09:00    ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Nov             
09:30    英：小売売上高（国立統計局） Dec            
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan             
    
◇イベント
18:00    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
18:00    クオールズ米ＦＲＢ副議長が銀行規制について講演
米暫定予算が期限切れ

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